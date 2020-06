Dove vedere Genoa-Juventus stasera in TV

Genoa-Juventus è una delle due partite di Serie A in programma oggi. Si gioca stasera alle 21.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà trasmessa in diretta da Sky. La Juventus è saldamente in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sulla Lazio, impegnata alle 19.30 contro il Torino. Stasera è ampiamente favorita. Il Genoa è quartultimo in classifica, a pari merito con la Sampdoria e a un solo punto dalla zona retrocessione. Tre giorni fa ha rischiato di perdere a Brescia, ma è riuscito a recuperare e a ottenere un punto.

Dove vedere Genoa-Juventus

Genoa-Juventus verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Genoa-Juventus

Genoa (3-5-2) Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Sturaro, Barreca; Iago Falque, Sanabria

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo

***

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.