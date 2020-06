Milan-Roma, dove vederla in TV e in streaming

Milan-Roma è la prima partita della 28ª giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca questo pomeriggio alle 17.15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Milan e Roma vengono da due vittorie nell’ultima giornata disputata. Il Milan ha vinto nettamente a Lecce mentre la Roma ha battuto in rimonta la Sampdoria all’Olimpico. In classifica sono divise da nove punti: l’obiettivo stagionale di entrambe è la qualificazione alla UEFA Champions League. La Roma è in piena corsa e attualmente si trova a sei punti dall’Atalanta quarta in classifica. La situazione del Milan è invece piuttosto complicata, dato che i punti dal quarto posto sono quindici, troppi per pensare a una rimonta. L’obiettivo alternativo è il settimo posto.

Il Milan è ancora senza gli infortunati Ibrahimovic, Duarte e Musacchia, ma in difesa potrebbe recuperare il danese Kjaer. Diversamente giocherà ancora Gabbia. Il resto dalla formazione sarà la stessa scelta da Pioli tre giorni fa a Lecce. Gli indisponibili della Roma sono sempre il portiere Pau Lopez e Zaniolo, alle prese con infortuni di lunga durata. Dato che quattro giorni fa la squadra ha giocato la sua prima partita dopo 115 giorni di inattività, Fonseca dovrebbe cambiare diversi titolari. All’andata vinse 2-1 la Roma.

Dove vedere Milan-Roma

Milan-Roma verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Milan-Roma

Milan (4-4-1-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic

Roma (4-2-3-1) Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.