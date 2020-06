Meteo: le previsioni per domani, venerdì 26 giugno

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, venerdì 26 giugno sarà una giornata prevalentemente serena e calda in tutta Italia. L’unica eccezione sarà un po’ di perturbazione al Nord, soprattutto di mattina quando sarà nuvoloso e pioverà a Trento. Di pomeriggio pioverà in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, nella zona di Sondrio e in provincia di Belluno, mentre nel resto del paese sarà sereno. La situazione rimarrà più o meno la stessa fino a fine giornata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.