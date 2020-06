Cos’è questa storia dei fuochi d’artificio illegali a New York

A New York, ormai da settimane, dal tardo pomeriggio fino alle prime ore del mattino, vengono sparati numerosi fuochi d’artificio illegali, ma cosa abbia portato alla diffusione del fenomeno non è ancora chiaro: c’è chi pensa che sia una sorta di gesto liberatorio e lo attribuisce alla volontà di festeggiare la fine dell’isolamento domestico dopo il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus e c’è chi lo attribuisce alla volontà di celebrare le manifestazioni contro la violenza della polizia delle ultime settimana. Il fenomeno ha iniziato a diffondersi nei primi giorni di giugno e il quartiere dove si sono viste più esplosioni è quello di Brooklyn.

Non tutti i residenti nei quartieri di New York sembrano apprezzare l’iniziativa, spontanea o meno che sia. Secondo il New York Times nella prima metà di giugno sono state effettuate 1.737 chiamate di protesta per i fuochi d’artificio al numero telefonico 311, utilizzato per le segnalazioni che non rappresentano un’emergenza. A Brooklyn, uno dei quartieri dove è più diffuso il fenomeno, nel mese di giugno le chiamate di denuncia al servizio sono state più di 4.500 (80 volte quelle dello stesso tipo ricevute nei primi sei mesi del 2019). Le chiamate in città al 911, il numero di telefono per le emergenze, invece sono state, secondo la polizia, oltre 12.500, circa 12 volte quelle analoghe nei primi sei mesi dello scorso anno.

I residenti si lamentano del fatto che i fuochi d’artificio non li fanno dormire e spaventano gli animali domestici, anche perché in molti casi non si tratta di petardi, ma di veri e propri spettacoli pirotecnici che vengono paragonati a quelli che ogni anno sono organizzati in occasione dei festeggiamenti sull’East River per il 4 luglio, il giorno dell’indipendenza degli Stati Uniti.

A New York la vendita, l’acquisto e l’utilizzo di fuochi d’artificio è illegale. Ma sono una tradizione molto radicata, soprattutto nei quartieri popolari della città. Nei giorni precedenti il 4 luglio i fuochi d’artificio vengono venduti illegalmente nelle strade della metropoli generalmente da ambulanti abusivi che li nascondono in borsoni o nei bauli delle auto. Ma quest’anno il fenomeno si è manifestato prima del solito (almeno un mese prima) e in dimensioni molto più estese.

Some fireworks last night in Brooklyn pic.twitter.com/h5avfjVLE5 — MARIA AMANTE (@MariaAmante) June 18, 2020

A far propendere per l’interpretazione che la proliferazione dei fuochi d’artificio sia da collegare alle lotte delle minoranze, in particolare quella afroamericana, con conseguenti scontri sociali, c’è il caso della zona di Flatbush, a Brooklyn, dove il 15 giugno la polizia è intervenuta in tenuta antisommossa per fermare le esplosioni. Le forze dell’ordine hanno bloccato una strada, minacciato di arrestare chiunque non si trovasse in casa e hanno fatto irruzione nei palazzi.

Secondo gli abitanti neri e ispanici di Flatbush l’operazione di polizia sarebbe stata conseguenza di una petizione presentata su Facebook dai residenti di un’altra zona di Brooklyn, quella di Ditmas Park, che negli ultimi anni si è sempre più “gentrificata” (cioè riqualificata e abitata da cittadini di classi sociali più alte). Gli abitanti di Ditmas Park avevano chiesto «la fine pacifica dei fuochi d’artificio sparati illegalmente, che hanno interrotto il nostro il sonno e le nostre vite per settimane».

For people NEW to #Brooklyn, fireworks & loud music is a cultural norm from Memorial Day to Labor Day. To whoever called the police tonight in #Flatbush about the fireworks, pls know that you may cause someone to be murdered by the NYPD #BlackLivesMatter https://t.co/cZs2k1SchD — EqualityforFlatbush (@EqualFlatbush) June 15, 2020

Contro la petizione e il gruppo Facebook “Peaceful Ditmas Park” (ora cancellato) si era scagliata l’associazione “Equality for Flatbush (“Uguaglianza per Flatbush”) che combatte la repressione della polizia, «garantisce alloggi a prezzi accessibili» ed è anche, appunto, «un’organizzazione anti-gentrificazione/anti-sfollamento». Secondo l’associazione, il gruppo Facebook “Peaceful Ditmas Park” era «a maggioranza bianca» e il suprematismo bianco «era molto diffuso» tra i suoi membri. Inoltre per l’organizzazione i fuochi d’artificio estivi sarebbero «un fenomeno culturalmente accettato a Brooklyn» oltre che «un atto di resistenza e un gesto di solidarietà con il movimento Black Lives Matter».

ALERT: Ditmas Park Karen! A white gentrifier named Irina Manta has created a FB group called "Peaceful Ditmas Park" with the intent to "crackdown" on "noise" of fireworks and music. Enough is enough! Shut this page down! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/tdatLWet0v — EqualityforFlatbush (@EqualFlatbush) June 15, 2020

Due giorni dopo l’operazione di polizia a Flatbush, sempre nel quartiere di Brooklyn un residente ha filmato con lo smartphone i vigili del fuoco che accendevano fuochi d’artificio in piena notte. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York sta indagando sulla vicenda, ma sui social network alcuni teorizzano che dietro all’alto numero di esplosioni ci siano anche le forze di polizia che utilizzerebbero il fenomeno come “scusa” per effettuare perquisizioni con disinvoltura alla ricerca dei fuochi.

Il consigliere di quartiere di Brooklyn Chaim Deutsch lunedì 22 giugno ha organizzato una manifestazione di protesta fuori dalla Gracie Mansion, la residenza ufficiale del sindaco di New York, Bill de Blasio, per spingerlo a intervenire. I manifestanti hanno suonato a lungo i clacson delle loro macchine all’insegna dello slogan lanciato da Deutsch “If we can’t sleep, you can’t sleep.” (“se noi non riusciamo a dormire, non dormirai neppure tu”). Deutsch ha inoltre raccolto una petizione che ha superato le 10mila firme.

Hundreds are protesting outside Gracie Mansion in #Manhattan right now after @NYCMayor refuses to do anything about the insane fireworks the last few weeks plaguing NYC. Residents can't sleep, so they decided to not allow Deblasio to sleep tonight either. pic.twitter.com/Kom1X7PTPM — NYC Scanner (@NYScanner) June 23, 2020

Le proteste dei cittadini e l’incremento degli incidenti dovuto all’utilizzo degli esplosivi hanno quindi spinto de Blasio ad annunciare il 23 giugno l’istituzione di una task force per reprimere l’uso e il commercio illegali dei fuochi d’artificio. L’annuncio del sindaco ha spinto alcuni residenti a manifestare preoccupazione sui social network per l’utilizzo della polizia per reprimere il fenomeno, in una fase in cui le funzioni delle forze dell’ordine vengono messe in discussione.

Why not crack down on violent, racist members of the NYPD…instead of setting up a unit that will almost certainly abuse its powers to hassle people of color. — Art Martin (@gartmartin9) June 23, 2020

De Blasio ha però chiarito che il ruolo della task force, composta da dieci agenti di polizia, dodici esperti antincendio e venti investigatori dell’ufficio cittadino dello sceriffo, non sarà quello di colpire il «bambino all’angolo» della strada, ma si concentrerà su chi «ci sta davvero guadagnando, distribuendo molti fuochi d’artificio». Il sindaco, alla domanda se sarebbe stata avviata una repressione nei confronti delle persone che materialmente accendono i fuochi d’artificio, ha risposto che il «problema più importante» è ridurre l’offerta e colpire “i pesci grossi”, cioè i grandi distributori.

Join us at City Hall. https://t.co/0UyfhvfTfO — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 23, 2020

La posizione di de Blasio è stata apprezzata da Jumaane Williams, public advocate di New York (una sorta di difensore civico, che ha il ruolo di collegamento diretto tra i cittadini ed il governo della città), sostenitore della riforma della polizia, che ha dichiarato al New York Times: «Questa cosa dei fuochi d’artificio è un grande momento per mostrare come possiamo tracciare un nuovo futuro per le forze dell’ordine».

These #fireworks aren't just happening in #NYC, but they are disruptive, dangerous & disturb NYers trying to rest As we think of a collective community response I hope if Law Enforcement is engaged they focus on the higher end of distribution/sales & not the lower end of usage — Jumaane Williams (@JumaaneWilliams) June 22, 2020

A spingere il sindaco a intervenire è stata anche la larga diffusione sui social network di video e fotografie, compresi alcuni che mostravano persone che si sparavano i fuochi d’artificio l’un l’altro. Non si tratta però soltanto di un fenomeno legato alla città di New York: situazioni analoghe (e con le stesse ipotesi di motivazioni) sono state segnalate in diverse aree metropolitane degli Stati Uniti, come Oakland, in California e Baltimora, in Maryland.