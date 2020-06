Da oggi a New York molte attività potranno riaprire, dopo due mesi di chiusura

Da oggi, 8 giugno, nella città di New York molte attività potranno riaprire gradualmente, dopo due mesi di chiusure e a quasi cento giorni dal primo caso accertato di coronavirus. Circa 400mila persone potrebbero tornare al lavoro nella città che è stata l’epicentro dell’epidemia negli Stati Uniti con 205mila casi di contagio confermati e quasi 22mila sono morti.

New York City: We are lifting the curfew, effective immediately. Yesterday and last night we saw the very best of our city.

Tomorrow we take the first big step to restart. Keep staying safe. Keep looking out for each other.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 7, 2020