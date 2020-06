A New York ci sarà un coprifuoco nella notte tra lunedì e martedì per prevenire scontri e furti a margine delle proteste

Il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo e il sindaco della città di New York Bill de Blasio hanno annunciato che nella notte tra lunedì e martedì ci sarà un coprifuoco in tutta la città di New York tra le 23 e le 5 di mattina, per prevenire gli scontri violenti e i saccheggi che stanno avvenendo in questi giorni a margine delle proteste pacifiche per la morte di George Floyd, l’uomo afroamericano morto dopo che un poliziotto bianco gli aveva premuto con forza il ginocchio sul collo per diversi minuti.

«Io sostengo i manifestanti e il loro messaggio» ha detto Cuomo, «ma purtroppo ci sono persone che cercano di distogliere l’attenzione e strumentalizzare questo sforzo». Il suo portavoce ha chiarito che il coprifuoco non sarà valido per i giornalisti.

IMPORTANT NEWS:

There will be a citywide curfew in NYC starting at 11pm TONIGHT (6/1), lasting until 5am.

NYC residents — you must stay home after 11 PM! pic.twitter.com/gZXBvPOmOp

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 1, 2020