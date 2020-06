Le previsioni meteo per domani, giovedì 25 giugno

Secondo le previsioni del Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, giovedì 25 giugno sarà una giornata così-così, con tempo nuvoloso al Nord e bel tempo al Sud. Di pomeriggio ci saranno piogge al Nord-Est, soprattutto in Trentino-Alto Adige, mentre dalla Pianura Padana in giù sarà quasi sempre sereno. Le temperature massime saranno stazionarie, quasi ovunque tra i 25 e i 30 gradi, mentre sono date in diminuzione nel Triveneto.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.