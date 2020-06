Dove vedere Lecce-Milan oggi in TV

Lecce-Milan è la seconda partita della 27ª giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 19.30 allo stadio Via del Mare di Lecce e sarà trasmessa da Sky. Il Milan torna a giocare dieci giorni dopo la semifinale di Coppa Italia pareggiata contro la Juventus. Come per le altre quattro squadre impegnate in coppa, ci si aspetta che possa trarre benefici dai minuti di gioco accumulati, anche se è passata più di una settimana. Questa sera a Lecce, tuttavia, potrebbe essere una partita complicata, per via delle temperature e per il bisogno di punti del Lecce, terzultimo a pari merito con il Genoa e a rischio retrocessione.

In questo ultimo mese di stagione il Milan deve cercare di recuperare più punti possibili e ottenere almeno la qualificazione alla prossima UEFA Europa League. Alla ripresa del campionato è nono a pari merito con il Parma, a due punti dal Verona settimo e tre dal Napoli sesto. Oggi a Lecce sarà senza gli infortunati Zlatan Ibrahimović, Leo Duarte e Mateo Musacchio.

Dove vedere Lecce-Milan

Lecce-Milan verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Nando Orsi. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Lecce-Milan

Lecce (4-3-2-1) Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Majer, Petriccione, Tatchidis; Saponara, Mancosu; Lapadula

Milan (4-4-1-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Bonaventura; Calhanoglu; Rebic