Serie A, partite e orari della 27ª giornata

La 27ª giornata del campionato di Serie A 2019/20 — l’ottava del girone di ritorno — inizia oggi con le prime tre partite: Fiorentina-Brescia, Lecce-Milan e Bologna-Juventus. È la prima giornata completa che verrà disputata dopo la ripresa del campionato. Nel fine settimana si sono infatti giocati i recuperi del venticinquesimo turno, in cui Inter, Atalanta e Verona hanno ottenuto tre punti battendo rispettivamente Sampdoria, Sassuolo e Cagliari. Oggi si ripartirà da qui, con Juventus e Lazio in testa alla classifica, separate da un solo punto, l’Inter terza e Atalanta, Roma e Napoli ancora in corsa per il quarto posto e la Champions League.

Lunedì 22

19.30

Fiorentina-Brescia [Sky]

19.30

Lecce-Milan [Sky]

21.45

Bologna-Juventus [Sky]

Martedì 23

19.30

Spal-Cagliari [Sky]

Verona-Napoli [Dazn]

21.45

Genoa-Parma [Dazn]

Torino-Udinese [Sky]

Mercoledì 24

19.30

Inter-Sassuolo [Dazn]

21.45

Atalanta-Lazio [Sky]

Roma-Sampdoria [Sky]

La classifica della Serie A:

Juventus 63 Lazio 62 Inter 57 Atalanta 51 Roma 45 Napoli 39 Verona 38 Milan 36 Parma 36 Bologna 34 Sassuolo 32 Cagliari 32 Fiorentina 30 Udinese 28 Torino 28 Sampdoria 26 Lecce 25 Genoa 25 Spal 18 Brescia 16

Se il campionato dovesse essere sospeso ancora prima del 10 luglio, potrà terminare ma in forma ridotta con playoff e playout; oltre quella data la stagione verrà dichiarata conclusa con una classifica stabilita in base al rendimento tenuto dalle squadre, calcolato in base a quello che è stato definito un “algoritmo”. In tal caso lo Scudetto non verrà assegnato.

