Bologna-Juventus in TV e in streaming

Bologna-Juventus è la terza e ultima partita della 27ª giornata di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 21.45 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà trasmessa da Sky. La Juventus torna a giocare meno di una settimana dopo la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli. È prima in classifica ma a un solo punto dalla Lazio, impegnata mercoledì in trasferta a Bergamo. Nelle due partite di Coppa Italia è sembrata poco brillante e non ancora in forma: deve ancora segnare un gol. Stasera incontrerà il Bologna, decimo in classifica e abbastanza vicino ai primi sette posti che qualificano alle coppe europee.

Dove vedere Bologna-Juventus

Bologna-Juventus verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Federico Zancan e Massimo Ambrosini. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

Bologna (4-3-3) Skorupski; Tomiyasu, Denswil, Danilo, Dijks; Soriano, Medel, Svanberg; Orsolini, Sansone; Barrow

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo