Dove vedere Atalanta-Sassuolo in TV e in streaming

Atalanta-Sassuolo è la prima partita di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 19.30 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà trasmessa da Sky. È il penultimo recupero della 25ª giornata, dopo Torino-Parma (1-1) e Verona-Cagliari (2-1). L’Atalanta riprende il campionato da quarta in classifica con la possibilità di portarsi a sei punti dalla Roma quinta e dodici dal Napoli sesto. Il Sassuolo invece è undicesimo in classifica ma non ancora abbastanza lontano dalla zona retrocessione.

Dove vedere Atalanta-Sassuolo

Atalanta-Sassuolo verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 9,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo

Atalanta (3-4-2-1) Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata

Sassuolo (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo