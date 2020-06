Le previsioni meteo per domani, mercoledì 17 giugno

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che sarà una giornata nuvolosa e piovosa in molte zone d’Italia: di mattina pioverà nel Nord-Ovest e in Trentino-Alto Adige. Di pomeriggio peggiorerà anche in Emilia-Romagna, Umbria e Lazio e pioverà anche in Puglia, mentre nelle altre regioni sarà sereno. Di sera e di notte, invece, la situazione migliorerà e continuerà a piovere solo nelle province di Piacenza, Brescia e Bolzano.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.