Il Brasile ha ricominciato a pubblicare i dati totali dell’epidemia da coronavirus

Il giudice della Corte suprema brasiliana Alexandre de Moraes ha imposto al ministero della Salute del governo guidato da Jair Bolsonaro di tornare a pubblicare le statistiche complete sui dati del contagio da coronavirus. La decisione del giudice è arrivata dopo un esposto presentato da parte delle opposizioni. Il 6 giugno il governo brasiliano aveva smesso di pubblicare sul suo sito dedicato all’epidemia i numeri totali del contagio e aveva rimosso tutti i dati giornalieri raccolti nei mesi scorsi e riferiti ai singoli stati del Brasile, che aiutavano a dare un quadro più preciso della gravità dell’epidemia nel paese.

#Transparência – A nova plataforma de dados do #coronavírus no ???????? Brasil traz os registros dos casos enviados pelos estados e municípios. Confira a explicação do ministro da Saude interino, Eduardo Pazuello.

Saiba mais: https://t.co/REloueGpKG pic.twitter.com/S0gjMlXw1R — Ministério da Saúde (@minsaude) June 10, 2020

Dopo la decisione di de Moraes, il 10 giugno il ministero della Salute ha comunicato che è stata creata una nuova piattaforma che raccoglie i dati inviati dagli stati e dai comuni. Il giudice aveva dato 48 ore di tempo al ministero per tornare a pubblicare le informazioni complete sull’epidemia. Sono stati quindi nuovamente resi noti i casi totali di infezione che sono saliti a 739.503 con un incremento di più di 32mila nuovi casi nelle ultime 24 ore. Il Brasile si conferma il secondo paese più colpito dal virus dopo gli Stati Uniti. I morti sono saliti a 38.406 con un incremento di 1.272 decessi nella sola giornata di martedì 9 giugno.

#Atualização – O Ministério da Saúde atualiza diariamente as informações sobre a situação da #Covid19 no Brasil. Acesse o Painel Coronavírus e confira a situação nacional e de todos os estados: https://t.co/fIH1TRftNx pic.twitter.com/OfEffXvHfA — Ministério da Saúde (@minsaude) June 10, 2020

La scelta del governo di interrompere la pubblicazione completa delle informazioni sull’evoluzione del contagio era stata molto criticata e interpretata come un tentativo di nascondere i dati e minimizzare la portata dell’epidemia. Bolsonaro, che è stato ampiamente criticato nei mesi scorsi per la gestione della crisi e che ha avuto a lungo un atteggiamento negazionista della pandemia, aveva difeso la scelta di comunicare soltanto i contagi e i decessi dell’ultimo giorno scrivendo su Twitter che la divulgazione dei dati delle precedenti 24 ore «permette di seguire la realtà del paese in quel momento e definire strategie adeguate a favore della popolazione», e aveva aggiunto che il numero dei casi totali accertati e dei morti non è particolarmente rappresentativo, perché non specifica quante persone siano malate in quel momento.

1- O @minsaude adequou a divulgação dos dados sobre casos e mortes relacionados ao Covid-19. Ao longo do enfrentamento da doença, a coleta de informações evoluiu com capacitação e serviços laboratoriais. As medidas, assim, permitem obter dados mais precisos sobre cada região. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 6, 2020

Bolsonaro ieri era tornato ad attaccare i giornalisti colpevoli secondo il presidente di provocare «panico» nella nazione. Bolsonaro aveva poi usato il commento di una funzionaria dell’Organizzazione mondiale della sanità secondo cui la trasmissione del coronavirus da parte di contagiati asintomatici potrebbe essere «molto rara» (definito poi un un «fraintendimento» dalla stessa funzionaria) come argomento a favore delle riaperture e dell’allentamento delle misure di distanziamento fisico, che in Brasile sono state imposte soprattutto dalle amministrazioni regionali contro il parere del presidente. «Quello che più desideriamo è tornare alla normalità e fare in modo che il paese riprenda la strada della crescita», ha detto Bolsonaro.