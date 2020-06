Cosa ha detto l’OMS sugli asintomatici

Nelle ultime ore sono state molto riprese le dichiarazioni di una funzionaria dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che nel corso di una conferenza stampa sull’andamento della pandemia da coronavirus ha detto che le persone asintomatiche (cioè prive di sintomi) non sono “una grande causa” di nuove infezioni. Queste informazioni sono state riprese da molti giornali senza fornire particolari dettagli per comprendere il contesto, e generando qualche confusione.

Il tema sulla contagiosità degli asintomatici è discusso e indagato da mesi da numerosi ricercatori, alcuni dei quali già nei mesi scorsi avevano sollevato dubbi circa la rilevanza delle persone prive di sintomi nella diffusione del contagio.

Le dichiarazioni sugli asintomatici sono state espresse da Maria Van Kerkhove, responsabile del dipartimento dell’OMS che si occupa delle nuove malattie e delle zoonosi, cioè del passaggio dei virus dagli animali agli esseri umani. Kerkhove ha risposto a una domanda sul tema spiegando di avere analizzato i dati provenienti dai paesi che più di altri hanno effettuato il tracciamento dei contatti, per identificare velocemente i potenziali nuovi contagi e isolarli rallentando la diffusione dell’epidemia. I dati dicono che solo in rari casi gli asintomatici hanno portato a nuovi contagi, chiarendo però che è molto difficile stabilire con certezza se una persona sia priva di sintomi.

In buona parte dei casi, e soprattutto negli individui più giovani, un’infezione da coronavirus SARS-CoV-2 comporta sintomi molto lievi, al punto da non essere sempre riconosciuti come causati dalla COVID-19. Le persone con pochi sintomi sono sostanzialmente inconsapevoli di essere infette e continuano a condurre una vita normale, senza isolarsi e facendo aumentare il rischio di contagiare qualcun altro.

All’inizio della pandemia alcune ricerche avevano segnalato la possibilità che gli asintomatici fossero nella maggior parte dei casi contagiosi. Parte di quegli studi si era però rilevata incompleta o poco precisa, portando a nuove ricerche e confronti tra la comunità scientifica. Il tema è dibattuto ancora oggi e non è completamente chiaro quale sia il ruolo degli asintomatici nella diffusione della COVID-19.

Kerkhove ha spiegato che gli asintomatici propriamente detti tendono ad essere malati solo lievemente: non mostrano segni tali da fare pensare a una COVID-19 e spesso non hanno ancora sviluppato la febbre.

Lo stesso uso del termine “asintomatici” in questi mesi ha causato qualche confusione, derivante dalla definizione di “sintomo”, non sempre immediata. In linea generale, un sintomo è un’alterazione che viene percepita e riferita dal paziente, quando nota qualcosa di diverso dalla normale sensazione che ha del suo organismo e di sé. Un sintomo è quindi soggettivo ed è diverso dal segno, che deriva invece da un riscontro oggettivo ottenuto tramite un esame o un’analisi di laboratorio.

Un asintomatico è un individuo che non percepisce un cambiamento nel suo normale modo di essere e di sentirsi. Può quindi accadere che un paziente non si accorga di essere malato, anche se un esame obiettivo indica la presenza di uno o più segni che indicano un problema di salute. Nel caso degli asintomatici con coronavirus, i segni che fanno pensare a una COVID-19 possono essere molto lievi e tali da sfuggire anche a una normale visita medica.

Kerkhove ha in seguito chiarito meglio le sue dichiarazioni, rimandando a un documento dell’OMS da poco diffuso sulle modalità di trasmissione e di contagio legate al coronavirus. Il documento dice che:

Studi esaurienti sulla trasmissione da individui asintomatici sono difficili da fare, ma le evidenze disponibili derivanti dal tracciamento dei contatti segnalate da alcuni stati membri suggeriscono che gli individui infetti e asintomatici abbiano meno probabilità di trasmettere il virus rispetto a quelli che sviluppano sintomi.

Le indicazioni dell’OMS ricordano inoltre che per avere dati chiari è necessario suddividere adeguatamente gli asintomatici dai presintomatici e dai paucisintomatici (chi sviluppa pochi sintomi). La formulazione del documento risulta comunque un po’ meno categorica rispetto a quella di Kerkhove, che per questo ha ricevuto alcune critiche da altri esperti.

Secondo alcuni studi tra il 40 e il 60 per cento dei contagi è stato causato da persone che non avevano sintomi. Il gruppo di lavoro che a Singapore si sta occupando del tracciamento dei contatti ha stimato che circa la metà dei nuovi casi positivi siano individui asintomatici. La stima è stata effettuata sulla base dei risultati dei test condotti dalla popolazione per valutare la diffusione del coronavirus.

Come per molti altri dettagli legati alla pandemia, a oggi non ci sono ancora elementi a sufficienza in letteratura scientifica per determinare con certezza il ruolo degli asintomatici nella diffusione del contagio. Il coronavirus è del resto noto da poco più di cinque mesi e la raccolta di dati e informazioni sui suoi effetti richiede tempo. Soprattutto nella scienza medica le certezze sono poche e quelle che esistono vengono talvolta messe in discussione da nuove scoperte. È un processo complicato e per certi versi imprevedibile, ma che contribuisce in ultima istanza a darci le opportunità per ammalarci di meno, guarire e prevenire le malattie.