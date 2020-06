I giornali di oggi, spiegati bene, in streaming

Questa mattina, alle 11.30, inizia la consueta rassegna stampa curata dal Post in collaborazione col Circolo dei lettori di Torino. Il peraltro direttore Luca Sofri e il vicedirettore Francesco Costa, ognuno da casa propria, leggono e commentano i giornali appena usciti. La diretta si potrà seguire sulla pagina Facebook del Circolo dei Lettori: qui ci sono le prime pagine di oggi, per non arrivare proprio impreparati.

La rassegna stampa di oggi fa parte di una collaborazione tra il Post e il Circolo dei lettori di Torino. Un’altra rassegna stampa è in programma per il 27 giugno, mentre altre cose le trovate sulla pagina Libri del Post.