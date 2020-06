Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le discussioni nella maggioranza di governo sulle prossime iniziative per promuovere la ripresa economica, gli emendamenti al decreto “Rilancio” in discussione in Parlamento, le proposte della ministra dell’Istruzione Azzolina per la ripresa dell’attività scolastica a settembre, e i dati sui contagi di ieri, risaliti rispetto ai giorni precedenti. Il Manifesto apre invece sull’incidente in una centrale elettrica in Siberia che ha provocato la perdita di ventimila tonnellate di gasolio in un fiume, mentre i giornali sportivi titolano sulle proposte della Lega di Serie A in caso di nuova sospensione del campionato.