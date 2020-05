Da lunedì 25 maggio palestre, piscine e centri sportivi hanno potuto riaprire al pubblico (tranne in Lombardia e Basilicata) dopo il periodo di chiusura dovuto alla pandemia di COVID-19, aggiungendosi ad altre attività come biblioteche, spiagge e servizi alla persona che erano già aperti dal 18 maggio. Lunedì la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha pubblicato un documento che aggiorna le linee guida per ciascuna attività, da rispettare per evitare i contagi da coronavirus (qui si possono leggere per intero): ci sono quelle relative ai cinema e dei teatri, che però riapriranno solo dal 15 giugno, delle sagre e delle aree giochi per bambini.

Cinema e teatri

I luoghi chiusi come le sale cinematografiche sono indicati come le situazioni più a rischio di contagio. Per poter riaprire, quindi, dovranno rispettare una serie di regole: gli spettatori devono essere distanziati di almeno un metro tra loro sia frontalmente che lateralmente, a meno che non facciano parte dello stesso nucleo familiare, e tutti devono indossare la mascherina. Agli spettacoli al chiuso potranno assistere un massimo di 200 persone, a quelli all’aperto massimo 1.000. Nelle sale cinematografiche e teatrali, inoltre, ci dovrà essere un frequente ricambio d’aria e dove possibile bisogna evitare il ricircolo dell’aria degli impianti di condizionamento.