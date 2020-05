Le previsioni meteo per martedì 26 maggio

Le previsioni meteo dicono che domani le nubi si concentreranno solo in alcune zone, mentre nel resto d’Italia il cielo sarà sereno. Al Nord ci saranno annuvolamenti compatti sulle montagne del Piemonte occidentale e a ridosso di quelle del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Al Centro le nubi saranno sugli Appennini abruzzesi con possibilità di qualche pioggia in mattinata. Al Sud il cielo sarà invece sereno o poco nuvoloso ovunque con qualche nuvola sulle montagne della Calabria nelle ore più calde della giornata, che potrebbero far piovere nel primo pomeriggio.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.