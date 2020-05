Meteo: le previsioni per giovedì 21 maggio

Al Nord sarà sostanzialmente una bella giornata, tranne qualche nuvola sull’Appennino tosco-emiliano, sulla Liguria orientale e su alcune zone della pianura Padana; nel pomeriggio anche questi annuvolamenti si diraderanno. Sulle regioni adriatiche del Centro e in Sardegna, invece, la giornata inizierà tra piogge e temporali e lo stesso in buona parte del Sud Italia e in Sicilia, dove ci saranno piogge diffuse che si attenueranno solo in serata. Ci saranno temporali anche in Umbria e nelle zone interne di Lazio e Toscana, dove il cielo sarà sempre meno coperto con l’arrivo della sera.

Farà un po’ più caldo rispetto a mercoledì al Nord, in Toscana e in Sardegna, mentre un po’ più freddo nel resto del paese e in particolare sulle regioni adriatiche del Centro e del Sud.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.