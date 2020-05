Meteo: le previsioni per domani, martedì 19 maggio

Anche se siamo nella settimana in cui si può uscire con più libertà, il meteo non ci mette nella condizione migliore per farlo: martedì pioverà in tutto il Centro-Nord e in Friuli Venezia Giulia, poi nel pomeriggio peggiorerà anche in Piemonte, Lombardia e Sardegna. Di sera dovrebbe piovere nel basso Lazio, in Molise e in Basilicata, mentre di notte persisteranno piogge nel Centro-Nord. Confidiamo nel week-end, il primo in cui ci si potrà spostare liberamente all’interno della propria regione.

– Leggi anche: Cosa riapre oggi

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.