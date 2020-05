Le previsioni del meteo per domani, martedì 5 maggio

Visto che da oggi è iniziata la cosiddetta “fase 2” delle restrizioni contro il coronavirus, le previsioni del tempo stanno tornando a essere un tema d’interesse per molti: da oggi infatti quattro milioni e mezzo di persone dovrebbero tornare al lavoro, e saranno consentite le passeggiate lontano da casa.

– Leggi anche: Cosa si può fare da oggi

Per martedì si prevede una giornata prevalentemente nuvolosa in tutto il Centro-Nord, mentre al Sud il tempo dovrebbe essere migliore. La giornata comincerà con nubi compatte su aree alpine e Liguria, con possibilità di piogge nel pomeriggio, specialmente in del Trentino-Alto Adige. Al Centro il cielo sarà coperto sulle regioni tirreniche fin dal mattino, e nel corso della giornata potrebbero esserci addensamenti più consistenti sugli Appennini. Al Sud invece farà bello un po’ dappertutto, tranne per qualche nuvola passeggera in serata.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.