Le foto del ritorno a scuola in Germania

La Germania aprirà le scuole gradualmente dal 4 maggio, dando priorità agli studenti che dovranno affrontare l’esame dell’ultimo anno di scuola secondaria e a quelli dell’ultimo anno della scuola primaria. Alcuni stati però hanno anticipato il ritorno in aula al 20 aprile e in altri si è tornato a scuola oggi, lunedì 27 aprile: tra questi ci sono la Renania Settentrionale-Vestfalia, la Baviera, l’Assia, il Brandeburgo, la Bassa Sassonia e le città di Berlino e Amburgo. La Renania ha aperto solo agli studenti che stanno preparando l’esame e che possono scegliere se farlo a scuola o continuare da casa.

Entro aprile il governo darà indicazioni sul protocollo di sicurezza da seguire. Nel frattempo le regioni si sono date le proprie regole: tutte prevedono un distanziamento tra i banchi di 1,5 metri mentre alcune richiedono di indossare la mascherina in aula e altre soltanto nei corridoi e durante le pause. Le classi sono state divise in gruppi più piccoli e alcuni sono finiti a far lezione nelle palestre, appositamente organizzate, come mostrano queste foto che arrivano da Monaco di Baviera e Berlino, dalla Reniana e dalla Turingia.

