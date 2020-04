Le accuse all’OMS sono fondate?

Il 14 aprile il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di voler sospendere temporaneamente i finanziamenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in attesa di un’indagine che ne verificasse «il ruolo nella cattiva gestione e insabbiamento della diffusione del coronavirus». È stato un attacco molto grave all’OMS, accusata da Trump di essersi sostanzialmente piegata ai tentativi della Cina di nascondere inizialmente la gravità di quella che sarebbe diventata la più grave crisi sanitaria dal dopoguerra.

Al di là della dichiarazione di Trump, negli ultimi mesi l’OMS ha ricevuto simili accuse da più parti: tra gli altri, per esempio, il vice primo ministro giapponese Taro Aso ha sostenuto che debba essere rinominata “China Health Organization”. I media conservatori americani, compresi quelli più rispettati e autorevoli come il Wall Street Journal, hanno duramente attaccato l’organizzazione citandone la presunta complicità con la Cina e i ritardi nella risposta all’emergenza.

Varie ricostruzioni negli ultimi giorni hanno smentito la versione di Trump ridimensionando le colpe dell’OMS, che pure secondo qualche esperto ci sono state. L’organizzazione, segnalano tanti esperti, si è ritrovata nella complicata posizione di dover collaborare con la Cina, il cui comportamento nelle prime settimane dell’epidemia sembra essere stato indirizzato principalmente a contenere i danni economici, più che alla condivisione di informazioni con la comunità scientifica internazionale. Un’analisi più approfondita della cronologia dei provvedimenti dell’OMS e delle conseguenti misure prese dai singoli stati, in ogni caso, suggerisce che i maggiori ritardi nella risposta al coronavirus siano da attribuire ai governi.

Il tweet del 14 gennaio

Il 12 gennaio la Cina condivise con l’OMS la sequenza genetica del virus, e pochi giorni dopo l’OMS propose di inviare una squadra per investigarlo: la Cina però rifiutò. Gli esperti concordano che l’OMS non poteva imporsi in questa situazione, ma qualcuno sostiene che col senno di poi avrebbe dovuto fare maggiori pressioni per ottenere il permesso di verificare la situazione sul campo. Nella sua decennale esperienza di lotta alle epidemie, però, l’OMS non si era ancora ritrovata in una posizione così delicata nei confronti di una nazione potente quanto la Cina, che non poteva assolutamente essere alienata se si voleva sperare in una futura collaborazione: non solo per l’epidemia da coronavirus, ma anche per quelle che verranno in futuro.

Due giorni dopo, il 14 gennaio, l’immunologa americana Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica della risposta dell’OMS al coronavirus, aveva tenuto una conferenza stampa avvertendo del rischio di una diffusione molto rapida del nuovo coronavirus. Secondo un’informata ricostruzione del Guardian, dopo la conferenza stampa un funzionario di medio livello dell’OMS, preoccupato che questa valutazione contraddicesse quanto comunicato fino a quel momento dalla Cina, chiese ai responsabili dei social media dell’organizzazione di scrivere un tweet che bilanciasse le affermazioni di Van Kerkhove. Il tweet recitava: «le prime indagini condotte dalle autorità cinesi non hanno trovato prove certe della trasmissione da persona a persona del coronavirus». Questo tweet è uno degli argomenti più citati da chi critica la comunicazione dell’OMS nelle prime fasi dell’epidemia.

Il tweet, all’epoca, diceva una cosa vera soltanto ufficialmente. Per quanto oggi ci sia il forte sospetto che il governo cinese fosse all’epoca già consapevole della probabile trasmissione del nuovo coronavirus tra gli esseri umani, le indagini ufficiali cinesi continuavano a negarlo. In ogni caso, già dal 10 gennaio l’OMS suggeriva ai governi di comportarsi come se fosse stata accertata la trasmissione tra le persone, dato che si stava parlando di un’infezione respiratoria.

La prima ammissione da parte della Cina del reale rischio rappresentato dal coronavirus sarebbe arrivata alcuni giorni dopo, il 20 gennaio, quando il più famoso epidemiologo del paese, Zhong Nanshan, fece un discorso televisivo per spiegare che le autorità locali di Wuhan avevano nascosto la gravità dell’epidemia, che il contagio tra persone era rapido, che i medici stavano morendo e che tutti dovevano evitare Wuhan.

Zhong era stato mandato nell’Hubei dal governo cinese. Eccentrico 83enne che aveva coordinato la risposta all’epidemia di SARS nel 2002, Zhong era una delle poche persone abbastanza autorevoli per dare pubblicamente del bugiardo a Zhou Xianwang, sindaco di Wuhan, promettente funzionario del partito comunista cinese. Secondo quanto ricostruito dal New York Times, Zhou aveva minacciato i dottori che denunciavano la gravità del coronavirus e assicurato alla popolazione che la trasmissione del contagio era molto limitata, per evitare di annullare un congresso locale del partito e un pasto collettivo che il 18 gennaio coinvolse 40mila famiglie residenti a Wuhan, e che oggi è considerato uno dei momenti in cui il virus si diffuse di più in città.

La data più importante: il 22 gennaio

L’OMS, fondata dall’ONU nel 1946, è l’unica organizzazione internazionale con le risorse e l’autorevolezza necessaria per coordinare una risposta globale a un’emergenza come il coronavirus – motivo per cui in tanti hanno criticato la decisione di Trump di interrompere i finanziamenti – ma non ha nessun tipo di giurisdizione sui singoli stati, che possono decidere se e quanto seguire le sue raccomandazioni. Quando c’è un’epidemia, i suoi esperti si ritrovano periodicamente – fisicamente o in teleconferenza – per condividere analisi e previsioni e vengono decisi i provvedimenti.

Il 22 gennaio il comitato di emergenza dell’OMS discusse se dichiarare o no una “emergenza sanitaria di rilievo internazionale” (PHEIC), una dichiarazione formale che avvertisse il mondo della gravità di una nuova minaccia alla salute pubblica. Negli ultimi dieci anni ci sono state sei dichiarazioni di questo tipo: per la febbre suina nel 2009, per la poliomielite e per ebola nell’Africa occidentale nel 2014, per Zika nel 2016, per ebola nel Congo nel 2019. Gli stati sono legalmente vincolati ad adeguarsi alle dichiarazioni di questo tipo, ma le risposte possono variare moltissimo a seconda dell’importanza attribuita dai singoli governi alla minaccia sanitaria.

La riunione del 22 gennaio arrivava quasi un mese dopo le prime segnalazioni di una nuova polmonite virale identificata a Wuhan, e dopo settimane in cui le informazioni raccolte dall’OMS sull’epidemia cinese erano state condivise con i vari governi. A quel punto anche la Cina aveva ammesso la pericolosità del virus e la sua facile trasmissibilità tra le persone. La dichiarazione di una PHEIC avrebbe avuto un forte valore simbolico, ma dopo che gli esperti internazionali presentarono le loro posizioni, i membri del comitato si divisero. Chi era a favore della dichiarazione citava l’aumento dei contagi e le prove sempre più evidenti della gravità della COVID-19; chi era contrario citava le misure prese dalla Cina per contenere il virus, e il basso numero di casi registrati all’estero.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, l’etiope direttore generale dell’OMS, aggiornò la riunione al giorno successivo. Il 23 gennaio c’erano ufficialmente 581 casi di contagio confermati in Cina e 10 all’estero: quel giorno la Cina prese la decisione di isolare Wuhan e altre città della provincia dell’Hubei, nella più imponente quarantena imposta nella storia. Secondo una fonte citata dal Wall Street Journal, la Cina fece pressioni sull’OMS perché non dichiarasse l’emergenza internazionale. Tedros ha detto che la Cina presentò la sua posizione, ma non fece pressioni: «E se anche le avesse fatte, non sarebbe cambiato niente». Gli avvertimenti di Zhong erano arrivati tre giorni prima, l’isolamento dell’Hubei il giorno stesso, ma sempre il 23 gennaio Tedros disse che non c’erano ancora prove di una rilevante diffusione del virus fuori dalla Cina. «Non fraintendetemi: è un’emergenza in Cina, ma non lo è ancora diventata a livello globale. Ma potrebbe diventarlo».

Se il comitato era diviso a metà, in ogni caso, significa che almeno alcuni paesi occidentali erano d’accordo con la valutazione cinese: gli esperti presenti alla riunione provenivano da Stati Uniti, Thailandia, Russia, Francia, Corea del Sud, Canada, Giappone, Paesi Bassi, Australia, Senegal, Singapore, Arabia Saudita, Svezia e Nuova Zelanda, ha scritto il Guardian.

Tedros, che ne aveva la facoltà, decise di non contraddire il voto del comitato. Lawrence Gostin, direttore dell’ente dell’OMS che si occupa di leggi sanitarie internazionali, ha detto al Guardian che Tedros sentiva di dover avere un voto unanime dal comitato, o perlomeno una schiacciante maggioranza, per una dichiarazione così importante. L’indecisione di quella prima riunione, dovuta alle conseguenze di una dichiarazione d’emergenza sulla Cina, è stata interpretata come l’ennesima dimostrazione della difficoltà dell’ONU e delle sue agenzie di prendere decisioni tempestive e condivise tra i suoi membri.

Tedros decise intanto di andare di persona in Cina per verificare la situazione, convocando una nuova riunione per dieci giorni dopo. Volò in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping il 28 gennaio, quando i casi confermati erano 4.537 in Cina e 56 all’estero, e lodò pubblicamente la gestione cinese dell’epidemia. Dopo il suo viaggio in Cina, Tedros convocò nuovamente il comitato, che questa volta dichiarò l’emergenza internazionale: era il 30 gennaio, una settimana dopo la prima riunione. La diffusione del virus tra persone era stata confermata fuori dalla Cina, e le preoccupazioni per una diffusione globale erano ormai molto alte.

L’OMS si è piegata alla Cina?

Gostin ha provato a riassumere al New York Times qual è stato l’atteggiamento dell’OMS nelle prime settimane dell’epidemia: «Il modo indulgente di metterla è che l’OMS non aveva i mezzi per verificare quanto stesse accadendo sul campo. Il modo meno indulgente è che l’OMS non ha fatto abbastanza per verificare quello che diceva la Cina, e ha preso per buona la sua versione».