Meteo: le previsioni per domani, sabato 25 aprile

Le previsioni meteo per sabato dicono che la giornata inizierà con tempo soleggiato al Centro e al Sud, e parzialmente nuvoloso al Nord. Di pomeriggio le nuvole si sposteranno verso Est, sull’Adriatico, mentre di sera sarà nuvoloso sulle isole maggiori e più o meno in tutte regioni settentrionali. Non dovrebbe piovere per tutto il giorno, con l’eccezione di due piogge isolate in Piemonte, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, e in Sardegna, entrambe in tarda serata.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.