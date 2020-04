Aggiornamenti dal resto del mondo

I contagi accertati da coronavirus (SARS-CoV-2) nel mondo hanno superato il milione e duecentomila. L’Italia resta il paese con il maggior numero di morti registrati, 15.887 fino al 5 aprile, ma sono gli Stati Uniti quello con più positivi al virus: ufficialmente più di 330mila.. Entrambe queste cifre sono considerate sottostimate rispetto alla realtà.

Negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono morte 1.200 persone affette da COVID-19, facendo salire il numero totale dei morti accertati a più di 9.600. Contemporaneamente sono diminuiti i decessi nello stato di New York, il più colpito dall’epidemia: ieri sono stati 594, contro i 630 di sabato 4 aprile. In altri stati però – dalla Florida alla Louisiana all’Arizona – il numero dei contagiati continua a crescere velocemente. Il presidente Donald Trump ha detto che si sta vedendo «la luce in fondo al tunnel» ma Anthony Fauci – scienziato e capo del più importante istituto di ricerca americano sulle malattie infettive – ha frenato dicendo che le prospettive a breve termine sono ancora «davvero pessime».

Nel Regno Unito il primo ministro britannico Boris Johnson, che da dieci giorni è positivo al coronavirus, è stato portato in ospedale domenica sera. La notizia è stata descritta da un suo portavoce come una «misura precauzionale», «su consiglio del suo medico». La sua positività al virus era stata resa nota il 27 marzo; Johnson venerdì scorso aveva detto su Twitter di avere ancora la febbre. Johnson al momento resta al suo posto alla guida del governo britannico: se le sue condizioni di salute si dovessero aggravare sarebbe sostituito dal ministro degli esteri Dominic Raab, che già questa mattina dovrebbe fare le sue veci in una riunione del governo.

Domenica sera la regina Elisabetta si è rivolta alla nazione con un breve videomessaggio di quattro minuti in cui ha detto, tra le altre cose: «Insieme stiamo affrontando l’emergenza, ma se restiamo uniti e risoluti vinceremo». «Vi parlo in un momento che so essere di crescente difficoltà. Un momento di sconvolgimento nella vita del nostro paese che ha portato dolore ad alcuni, problemi economici a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi».

Nel suo discorso dal castello di Windsor la regina ha ringraziato «chi resta a casa» e, così facendo, «aiuta a proteggere le persone fragili e a risparmiare a molte famiglie il dolore già sofferto da quelli che hanno perso i loro cari». Ha poi concluso: «Spero che nei prossimi anni tutti potranno essere orgogliosi di come hanno risposto a questa sfida. E coloro che verranno dopo di noi diranno che i britannici di questa generazione sono stati più forti di qualsiasi altro, che le qualità dell’autodisciplina, della cortese determinazione e della comprensione reciproca ancora caratterizzano questo paese».

La Svezia potrebbe cambiare approccio rispetto alle misure adottate finora per contenere il coronavirus. Al contrario di molti altri paesi, infatti, il governo svedese aveva deciso di tenere aperti ristoranti, bar, impianti sciistici e alcune scuole. Il divieto degli assembramenti con più di 50 persone era stato imposto solo dal 29 marzo. Ora però qualcosa potrebbe cambiare. Secondo i media locali il governo sta elaborando una nuova legge che consenta di adottare “misure straordinarie” per combattere la COVID-19.

Domenica il numero delle persone morte in Svezia avendo contratto il coronavirus è salito a 401, in aumento dell’8 per cento da sabato e maggiore di quello totale dei tre paesi nordici vicini messi insieme. Per la Svezia c’è un rapporto di 37 morti ogni milione di abitanti, rispetto ai 28 della Danimarca, i 12 della Norvegia e i 4,5 della Finlandia, stati che hanno adottato misure di isolamento più stringenti.

Danimarca e Norvegia sono tra i molti paesi che hanno imposto duri blocchi, compresa la chiusura dei confini e quella di scuole e attività economiche non essenziali. La Finlandia ha isolato la sua principale area urbana attorno a Helsinki. Gli svedesi invece possono ancora fare acquisti, andare al ristorante, farsi tagliare i capelli e mandare in classe i bambini sotto i 16 anni.

In Giappone il primo ministro Shinzo Abe, secondo quanto riferiscono i media locali, dichiarerà presto lo stato di emergenza nel tentativo di contenere l’espansione del coronavirus, dopo l’incremento allarmante delle infezioni nell’ultima settimana; in particolare a Tokyo dove nel weekend sono stati superati i 1.000 casi positivi. Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore mercoledì prossimo: consentirebbe alle municipalità di imporre ai cittadini di stare a casa e richiederebbe la chiusura delle scuole e dei servizi non strettamente necessari.

La circolare permetterà al governo di imporre restrizioni all’assembramento di persone e allo svolgimento delle attività sociali nei luoghi pubblici, tra cui teatri e attività sportive. Nel caso in cui il sistema sanitario nazionale dovesse entrare in crisi, i governatori delle prefetture potranno ordinare la requisizione di proprietà private e degli edifici idonei alle esigenze del sistema. Le municipalità potranno inoltre sequestrare forniture mediche e provviste alimentari a persone e società che si rifiutano di renderle disponibili in commercio.

Il governo investirà 56.000 miliardi di yen, pari a circa 470 miliardi di euro, per far fronte all’emergenza; in particolare per aiutare le famiglie a basso reddito e per far ripartire i consumi, oltre che per sostenere e le piccole e medie imprese dai danni derivanti dalla pandemia. A oggi in Giappone le persone positive al coronavirus risultano essere 3.654, con 85 morti.

Intanto è morto ieri al Cairo, dopo essere risultato positivo al coronavirus, Mahmoud Jibril, ex primo ministro del governo ribelle della Libia che rovesciò Muammar Gheddafi nel 2011. Jibril, che aveva 68 anni, era ricoverato da due settimane al Cairo. La notizia è stata resa nota da Khaled al-Mrimi, segretario del partito fondato da Jibril nel 2012.

In Francia il bilancio dell’epidemia di Covid-19 ha superato gli 8.000 morti, ma il numero di decessi e ricoveri in terapia intensiva sembra rallentare. Martedì inizierà la quarta settimana di lockdown. Ieri gli ospedali hanno registrato il numero più basso di decessi (357) in un solo giorno da martedì. Quasi 7000 pazienti sono ancora in terapia intensiva.