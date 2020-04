Meteo: le previsioni per domani, martedì 7 aprile

Le previsioni meteo per martedì dicono che di mattina sarà una gran giornata in tutta Italia, con l’eccezione della costa settentrionale della Sicilia, dove è prevista pioggia. Di pomeriggio la pioggia sull’isola si sposterà verso l’entroterra, mentre il resto d’Italia continuerà a essere soleggiato. Infine, di sera e di notte smetterà di piovere in Sicilia e la situazione rimarrà stazionaria fino alle ultime ore della giornata. Le temperature continueranno a essere tipicamente primaverili, con massime intorno ai venti gradi di media.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.