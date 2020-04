Le previsioni meteo per domani, lunedì 6 aprile

Le previsioni meteo per lunedì dicono che di mattina sarà una gran giornata in tutto il Nord e nel Centro, compresa la Sardegna. Da Roma in giù invece sarà nuvoloso. Nelle ultime ore della giornata il tempo dovrebbe migliorare anche nelle regioni meridionali. Non pioverà e le temperature saranno intorno ai venti gradi di massima: insomma, una perfetta giornata di primavera, una di quelle che non passereste mai a casa. E invece.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.