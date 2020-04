Keir Starmer è il nuovo leader dei Laburisti britannici

Il Partito Laburista britannico ha annunciato sabato mattina di aver scelto come suo nuovo leader Keir Starmer, ex ministro ombra per la Brexit considerato un moderato, oltre che uno dei principali sostenitori della permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea nel partito. Starmer, che ha 57 anni, succederà a Jeremy Corbyn, leader di sinistra radicale, che aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato alla guida del Labour dopo la disfatta elettorale subita il 12 dicembre 2019, quando il partito aveva ottenuto il numero più basso di seggi dal 1935.

It’s the honour and privilege of my life to be elected as Leader of the Labour Party.

I will lead this great party into a new era, with confidence and hope, so that when the time comes, we can serve our country again – in government. pic.twitter.com/F4X088FTYY

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 4, 2020