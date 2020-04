Meteo: le previsioni per domani, sabato 4 aprile

Le previsioni meteo per sabato dicono che la giornata inizierà con tempo sereno quasi in tutta Italia, con l’eccezione di qualche nuvola nel Nord-Est e nelle regioni più a Sud. Di pomeriggio ci saranno schiarite nel meridione e il tempo rimarrà stabile fino a sera, mentre di notte torneranno le nuvole al Nord e al Sud. Insomma, nel complesso sarà una gran bella giornata: in un altro momento ne avremmo approfittato per fare una gita e goderci la primavera. Meglio non pensarci troppo.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.