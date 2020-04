Dopo i guai di ieri – il primo giorno in cui si poteva fare domanda per il bonus partite IVA – il sito dell’INPS è tornato a funzionare, con qualche limitazione: sull’account ufficiale dell’INPS e su questa pagina del sito è specificato che i servizi telematici saranno disponibili per i cittadini solamente dalle 16 alle 8 del mattino seguente, mentre dalle 8 alle 16 i servizi sono accessibili solo ai «Patronati e Intermediari abilitati». Le richieste per il bonus partite IVA si possono fare a qualsiasi orario e il portale sta funzionando correttamente, anche se diversi segnalano ritardi nella ricezione del PIN semplificato.

#InpsComunica Accesso ai #servizitelematici Inps. Da oggi, 2 aprile, i servizi online saranno disponibili dalle ore 8.00 alle 16.00 per Patronati e Intermediari secondo le consuete modalità di accesso, e dalle ore 16,00 alle 8,00 per i cittadini https://t.co/QFrx4Re9Fm pic.twitter.com/f2LL2BLR3h — INPS (@INPS_it) April 2, 2020

Per diverse ore, ieri, il sito dell’INPS era stato reso deliberatamente inaccessibile dopo una serie di gravi malfunzionamenti: prima era risultato lento e a tratti non funzionante, poi agli utenti che erano riusciti a fare login hanno avuto accesso ai dati personali e sensibili di altri utenti, con evidenti problemi di tutela della privacy di quegli utenti. Durante la giornata sono intervenuti sia il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, che la vicepresidente Luisa Gnecchi: secondo la versione ufficiale data da Tridico, i malfunzionamenti sono da attribuire a presunti “attacchi hacker” che ci sarebbero stati non solo ieri ma anche nei giorni precedenti.

– Leggi anche: Il disastro in Val Seriana