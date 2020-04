Il disastro del sito dell’INPS

Diverse persone sui social network stanno segnalando gravi malfunzionamenti del sito dell’INPS, sul quale da oggi si può richiedere il bonus partite IVA previsto dal decreto “Cura-Italia”. Il prevedibile grande traffico sul sito lo ha reso a tratti irraggiungibile, ma soprattutto da metà mattinata in poi tante persone hanno segnalato che, dopo aver fatto login con i propri username e password, riuscivano ad accedere alle domande effettuate da altri utenti con i relativi dati personali (anche informazioni molto sensibili, come le situazioni di invalidità).

#INPSdown dopo il login con le mie credenziali posso vedere i dati di una ventina di persone. Se qualcuno vede i miei può fare la richiesta del #bonus600 al mio posto e avvisarmi? Grazie pic.twitter.com/yAIc166hcI — Carlo A. Zanaboni (@czanaboni) April 1, 2020

Raga il sito dell' #inps non solo è in loop, ma mi ha fatto accedere anche alle schede private e personali di altra gente. La chiamano #privacy dell’#inpsdown pic.twitter.com/Juj0l39qAZ — Social M Manager di Taffo (@RiccardoPirrone) April 1, 2020

In questo momento l’#INPS sta compiendo la più grande violazione dei dati personali mai avvenuta in italia. Se compili la domanda vengono fuori i dati di altre persone. Tutto, nome, cognome, indirizzo. Ci sarà la più grande class action d’Italia contro l’Inps. Garantito #INPSdown — Cathy La Torre 🏳️‍🌈 (@catlatorre) April 1, 2020

Il bonus alle partite IVA è rivolto a diverse categorie di lavoratori, principalmente liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata dell’INPS. I fondi sono disponibili fino a esaurimento delle risorse. La confusione e il traffico di oggi sono state aumentate da un altro guaio dell’INPS, che martedì sul suo sito aveva scritto che i fondi sarebbero stati distribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda. Dopo molte polemiche l’informazione è stata rimossa, e il presidente dell’INPS ha smentito che le domande verranno prese in carico in ordine cronologico.

Il motivo dei problemi tecnici che hanno causato l’esposizione dei dati personali degli utenti non è ancora noto. Per il momento l’account ufficiale sta rispondendo agli utenti dicendo di averle appreso dei problemi «anche grazie alle vostre segnalazioni», scrivendo che «sono state girate a chi si occupa dei servizi online. Ci scusiamo per quanto accaduto e stiamo lavorando a una pronta risoluzione».