L’INPS ha pubblicato con una circolare le istruzioni per richiedere il bonus da 600 euro per le partite IVA previsto dal decreto legge cosiddetto “Cura-Italia”, che è in vigore dal 17 marzo e contiene le prime misure economiche e sanitarie per affrontare l’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2). Il bonus si potrà richiedere sul sito dell’INPS a partire da domani, 1 aprile, e l’INPS ha intanto specificato sia le modalità per fare la richiesta sia, con più chiarezza, a chi è rivolto.

Chi potrà richiedere il bonus

Il bonus è rivolto ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), attivi sempre al 23 febbraio 2020. Entrambe queste categorie di lavoratori dovranno avere due requisiti: dovranno essere iscritti alla gestione separata dell’INPS e non dovranno essere titolari di pensione.

L’INPS ha però fatto sapere che anche altre categorie di lavoratori potranno richiedere il bonus. Innanzitutto quelli iscritti ad altre gestioni dell’INPS, in particolare la cosiddetta AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria): lavoratori autonomi artigiani, commercianti, piccoli coltivatori diretti. Anche in questo caso l’INPS specifica che i richiedenti non devono essere titolari di pensione e che «tra i beneficiari sono compresi anche i soggetti obbligatoriamente iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco», cioè gli agenti e i rappresentanti di commercio.

Poi i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, che potranno richiedere il bonus solo se, dice l’INPS, «hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020». Essendo “turismo” una categoria piuttosto ampia, nella circolare dell’INPS sono elencate le attività a cui fare riferimento per sapere se si può richiedere o no il bonus, con il relativo codice “Ateco” dell’ISTAT.

Infine il bonus è rivolto anche agli operai agricoli, «purché abbiano svolto nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo» e non siano titolari di pensione, e agli iscritti Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, «con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso» e non più di 50mila euro di reddito.

Come si fa domanda

La domanda si potrà fare online sul sito dell’INPS, a questa pagina. Le credenziali di accesso per fare domanda sono:

PIN rilasciato dall’INPS;

SPID di livello 2 o superiore;

Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

Carta nazionale dei servizi (CNS).

Nel caso in cui chi vuole fare domanda non abbia a disposizione una di queste credenziali, l’INPS ha messo a disposizione una modalità semplificata di accesso, ricevendo il codice PIN da inserire tramite SMS o mail.

In alternativa, la richiesta del bonus può essere fatta anche telefonando al numero verde 803 164 da telefono fisso oppure allo 06 164164 da mobile (in questo caso la telefonata sarà a pagamento).

