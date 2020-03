Meteo: le previsioni per domani, sabato 21 marzo

Le previsioni meteo per sabato dicono che nella prima metà della giornata sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso in tutta Italia (soprattutto parzialmente nuvoloso). Sarà soleggiato al Nord-Ovest, di pomeriggio. Di sera ci saranno dei peggioramenti in Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Sardegna e Lazio (in provincia di Rieti). Di notte peggiorerà ancora in buona parte delle regioni del Nord, in Sicilia e in Umbria. Sarà sabato sera ma in pochi si lamenteranno del brutto tempo, stavolta.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.