Una New York diversa

Come Parigi, Roma, Venezia, e le altre grandi città solitamente piene di persone e turisti, anche New York nei giorni scorsi ha cominciato a cambiare aspetto in seguito alle restrizioni adottate per cercare di limitare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). Diverse città statunitensi hanno iniziato ad adottare misure restrittive simili a quelle che già sono in vigore in Italia e in buona parte d’Europa e da martedì 17 marzo, tre giorni dopo la dichiarazione dello stato d’emergenza da parte del presidente Donald Trump: a New York tutte le scuole della città sono state chiuse, così come anche bar, ristoranti, cinema, teatri e locali notturni. Di conseguenza le strade, le stazioni e i locali sono meno affollate di gente, e molto diverse da come siamo abituati a vederle nella “città che non dorme mai”.

