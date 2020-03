Una serata di conferenze e decisioni sul coronavirus

Germania

Angela Merkel si è spinta un po’ più in là rispetto a Boris Johnson. Ha annunciato, infatti, che nel paese saranno chiusi diversi tipi di attività, tra cui le piscine, i bar e i cinema; e che le ore di apertura dei ristoranti saranno ridotte, con particolari regole per limitare il numero di persone e garantire la loro distanza. Merkel ha anche invitato le persone attualmente in Germania a evitare viaggi non necessari.

In Germania i casi individuati sono per ora più di 6mila, con 16 morti.

Stati Uniti

Al termine di una giornata pessima per Wall Street (in cui l’importante indice azionario Dow Jones ha chiuso perdendo il 12,9 per cento), Donald Trump ha annunciato nuove misure e restrizioni. In particolare, Trump ha detto di evitare gli assembramenti di più di dieci persone e ha invitato chiunque si trovi negli Stati Uniti a evitare ogni viaggio non necessario e a imporsi un autoisolamento qualora dovesse avere sintomi o dovesse venire a sapere di aver avuto contatti con persone infette. Trump ha anche detto di ritenere – ma in realtà ci sono pochi elementi per sostenerlo – che entro luglio o agosto la situazione sarà in gran parte risolta.

Negli Stati Uniti sono stati individuati poco meno di 4mila casi di contagio, con 68 morti.

Francia

Sempre nella serata di lunedì, ha parlato anche Emmanuel Macron. In un discorso alla nazione fatto dal suo ufficio e in cui le parole «siamo in guerra» sono state ripetute più volte, il presidente francese ha annunciato misure drastiche, superiori a quelle di Germania, Regno Unito e Stati Uniti e in gran parte simili a quelle annunciate una settimana fa dal presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. Macron ha annunciato che da mezzogiorno di domani e per almeno 15 giorni sarà necessario evitare assembramenti e limitare al minimo gli spostamenti personali. Ha annunciato, inoltre, che sono sospese tutte le riforme attualmente in discussione nel paese e che sarà posticipato il secondo turno delle elezioni municipali.