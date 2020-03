Vincenzo D’Anna, che aveva diffuso un messaggio pieno di informazioni false sul coronavirus, si è dimesso da presidente dell’Ordine nazionale dei biologi

Vincenzo D’Anna, che aveva diffuso un messaggio pieno di falsità ed errori sul coronavirus (SARS-CoV-2), si è dimesso da presidente dell’Ordine nazionale dei biologi, incarico che aveva dall’autunno 2017.

Un messaggio diffuso sul sito dell’Ordine attribuisce le dimissioni di D’Anna a “divergenze sulla linea politica, con particolare riguardo al ruolo ed alla funzione che l’Ente deve svolgere in relazione agli eventi di particolare rilevanza scientifica e sociale” e non fa riferimento alle notizie false diffuse sul coronavirus. Nell’ultima settimana, tuttavia, i giornali avevano ripreso e criticato alcune sue dichiarazioni di fine febbraio, in cui D’Anna parlava senza prove di un ceppo del coronavirus “italiano” senza relazioni con quello cinese e in cui paragonava la malattia causata dal coronavirus a una normale influenza (non è così).

D’Anna ha 68 anni e una laurea in Scienze biologiche. Prima di essere eletto presidente dell’Ordine dei biologi era stato parlamentare e senatore, eletto la prima volta nel 2010 con il Popolo della Libertà e diventato senatore nel 2013 sempre con il centrodestra.