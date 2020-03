Le previsioni meteo per domani, sabato 14 marzo

Le previsioni meteo per sabato dicono che soprattutto al Nord sarà brutto tempo, che al Centro sarà nuvoloso e al Sud bel tempo, almeno fino a sera. Di mattina e di pomeriggio pioverà in quasi tutte le regioni settentrionali, con l’eccezione della Valle d’Aosta, del Veneto e della Liguria; di sera peggiorerà anche nelle Marche e nel Gargano, in Puglia, e pioverà soprattutto al Nord-Est; di notte è prevista pioggia in Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche e Puglia, al confine con la Basilicata.

Queste piogge sparse ovviamente non ci dovranno preoccupare dato che – ripetiamolo – bisognerà restare a casa.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.