La rivolta nel carcere di Modena

Nel primo pomeriggio di domenica 8 marzo c’è stata una rivolta nel carcere di Sant’Anna, a Modena. Alcuni detenuti si erano barricati nella portineria del carcere e altri avevano cercato di evadere. Dall’esterno era possibile vedere una grossa colonna di fumo, generata da un incendio appiccato all’interno della struttura da alcuni carcerati.

In serata la rivolta è stata sedata da agenti in tenuta antisommossa. Al termine degli scontri sono morti tre detenuti: due di loro sarebbero morti di overdose, uno di farmaci oppioidi e uno di benzodiazepine, mentre il terzo sarebbe stato rinvenuto in stato cianotico, e gli accertamenti sulle cause della sua morte sono ancora in corso. Due agenti della polizia penitenziaria sono stati feriti in maniera lieve.

La dinamica della rivolta non è ancora del tutto chiara ma, secondo quanto raccontato da fonti del carcere e dalle associazioni sindacali della polizia penitenziaria, sarebbe iniziata a causa delle misure restrittive decise dalle autorità carcerarie per contenere il diffondersi del coronavirus (SARS-CoV-19)

La protesta è durata fino a tarda sera. Dopo l’intervento degli agenti, 70/80 detenuti che erano riusciti a raggiungere il cortile nel tentativo di evadere sono stati trasferiti in altre carceri, ha riferito il Sappe (Sindacato autonomo polizia penitenziaria).

Le ragioni della rivolta non sono ancora chiarissime. I giornali hanno scritto che in seguito al decreto pubblicato dal governo nella notte tra sabato e domenica per limitare la diffusione del coronavirus, sarebbero stati sospesi fino al 22 marzo i colloqui con i familiari all’interno delle carceri, sostituiti con videochiamate via Skype e telefonate. Queste misure sarebbero contenute in una circolare del Dipartimento dell’amministrazione Penitenziaria, non ancora pubblicata online.

Mauro Palma, garante per i diritti dei detenuti, ha commentato la rivolta al TG3 dicendo che «in troppi istituti sta passando un messaggio che non corrisponde alla realtà dei provvedimenti presi. Si parla di blocco dei colloqui mentre nel decreto sono solo sospesi i colloqui diretti fino al 22 marzo, sostituiti se possibile dai colloqui via Skype e dall’aumento delle telefonate. E se passa il messaggio della chiusura totale si crea una situazione che può sfociare in rabbia e violenza».

Per gli stessi motivi, già sabato, c’era stata una rivolta nel carcere di Fuorni, a Salerno, e domenica altre rivolte dei detenuti sono avvenute nei carceri di Poggioreale (Napoli), Frosinone, Vercelli, Alessandria, Palermo, Bari e Foggia.

Domenica sera verso le 19.30 nella Casa Circondariale di Torre del Gallo, a Pavia, alcuni detenuti hanno inoltre sequestrato due agenti della polizia penitenziaria. Secondo quanto riferito dai sindacati UilPa e Sappe, i detenuti avrebbero rubato le chiavi delle celle agli agenti e liberato decine di carcerati. Il sequestro è durato circa un’ora, prima che gli agenti venissero liberati: uno dei due sarebbe stato liberato dagli stessi carcerati, il secondo a seguito di un intervento della polizia penitenziaria. Uno di loro, riporta il Corriere, sarebbe stato ferito dal lancio di un estintore e trasportato in ospedale in ambulanza.

