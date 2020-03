Alcuni detenuti sono saliti sul tetto del carcere San Vittore di Milano

Stamattina nel carcere di San Vittore, nei pressi del centro di Milano, una quindicina di detenuti sono riusciti a salire sul tetto dove hanno urlato cori come «libertà», mentre nella strada vicina al carcere «si vedono carta e stracci a cui è stato dato fuoco», ha scritto Repubblica.

Secondo quanto scrivono i giornali, i detenuti coinvolti alla protesta apparterrebbero a un reparto del carcere detto “La Nave” riservato a chi soffre di forme di dipendenza. Il Corriere scrive che sul posto ci sono i magistrati Alberto Nobili e Gaetano Ruta che stanno trattando con i detenuti, e che le strade attorno al carcere sono state chiuse al traffico e presidiate dalle forze dell’ordine.

Nelle ultime ore sono in corso proteste in diverse carceri italiane per via di alcune misure contro la diffusione del coronavirus, che hanno ulteriormente limitato i contatti dei detenuti col mondo esterno.

Rivolta a San vittore detenuti sul tetto del carcere pic.twitter.com/TWDQ5nsBYb — Stefano Bertolino (@LibanoStefano) March 9, 2020