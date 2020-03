Il nuovo calendario della Serie A, infine

La Lega Serie A ha comunicato le nuove date del calendario del campionato, necessarie dopo i caotici rinvii decisi negli ultimi due turni come precauzione contro la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia.

Le prime che si giocheranno saranno le partite mancanti della 26esima giornata, che si dovevano disputare nel weekend compreso fra il 29 febbraio e l’1 marzo, fra cui soprattutto Juventus-Inter. Si giocheranno fra domenica 8 e lunedì 9 marzo al posto delle partite della 27esima giornata. Tre delle quattro partite che mancano alla 25esima giornata verranno invece recuperate il 18 marzo alle 18.30: tranne Inter-Sampdoria, che non ha ancora una data a causa dell’affollato calendario dell’Inter.

26esima giornata

Domenica 8 marzo

Parma-Spal (12.30)

Milan-Genoa (15.00)

Sampdoria-Verona (15.00)

Udinese-Fiorentina (18.00)

Juventus-Inter (20.45)

Lunedì 9 marzo

Sassuolo-Brescia (18.30)

25esima giornata

Mercoledì 18 marzo

Atalanta-Sassuolo (18.30)

Verona-Cagliari (18.30)

Torino-Parma (18.30)

Non è ancora chiaro quali partite si giocheranno dal 22 marzo in poi: cioè se slitteranno tutte le giornate del campionato o se la giornata che avrebbe dovuto disputarsi questo weekend sarà poi recuperata. Fino al 3 aprile tutte le prossime partite di calcio di Serie A saranno giocate a porte chiuse, senza pubblico negli stadi, per limitare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). La decisione è stata annunciata mercoledì sera dalla FIGC, l’organo che governa il calcio italiano, dopo l’approvazione da parte del governo delle nuove misure straordinarie per contenere il coronavirus.