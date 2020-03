Le notizie di oggi sul coronavirus in Italia

Gli ospedali lombardi fanno fatica a gestire i reparti di terapia intensiva, mentre i contagi sono diventati più di mille

Secondo gli ultimi dati della Protezione Civile, aggiornati a sabato sera, le persone risultate positive ai test per il coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia sono in tutto 1.128 e le persone morte che avevano contratto il virus sono state 29. Si aspettano comunque le verifiche dell’Istituto Superiore di Sanità per confermare o meno i casi e valutare se le morti siano avvenute effettivamente a causa del coronavirus, o per altre ragioni. 50 persone sono state dichiarate guarite, perché dopo aver contratto il virus sono risultate negative ai successivi test.

Escludendo i decessi e i guariti, le persone ammalate in Italia al momento sono 1.049: 506 sono ricoverate in ospedale, di cui 105 nei reparti di terapia intensiva, mentre 543 si trovano in isolamento nelle proprie case. I tamponi effettuati in totale sono stati oltre 18.500. La maggior parte delle persone che avevano contratto il virus e che sono morte erano in età avanzata, avevano malattie pregresse e condizioni di salute precarie e, come si è detto, non è ancora stata accertata nei diversi casi la responsabilità del virus nei decessi.

Le tre regioni con più casi sono la Lombardia, dove sono 615, l’Emilia-Romagna, con 217 casi, e il Veneto, con 191 casi. Ci sono 42 casi in Liguria, 13 in Campania, 11 in Piemonte, Toscana e Marche, 6 nel Lazio, 4 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e nella provincia autonoma di Bolzano.

Uno dei temi del giorno sui giornali – oltre al decreto governativo che stabilisce le misure adottate per contenere la diffusione del virus nelle tre regioni più colpite – è la capienza e carenza di personale negli ospedali e più in particolare nei reparti di terapia intensiva. Spiega Repubblica che i posti letto di terapia intensiva in Italia sono 5.090: in Lombardia per aumentarne il numero sono stati rinviati tutti gli interventi chirurgici non urgenti e così si è aumentata la capacità dei reparti del 7-8 per cento. All’ospedale di Cremona sono stati aggiunti tre reparti di rianimazione all’unico esistente. All’ospedale di Lodi in un giorno sono arrivati 51 pazienti gravi, di cui 17 da rianimazione: alcuni, i più urgenti, sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano.

Nel capoluogo lombardo martedì sarà riaperto l’ex ospedale militare di Baggio, nella periferia occidentale della città, per ospitare le persone guarite che devono rimanere isolate per ridurre i rischi di ulteriori contagi. L’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera ha detto di aver chiesto al governo di poter assumere infermieri e medici pensionati per colmare le carenze di personale.

La Regione Lombardia ha detto che oggi il 10 per cento dei posti letto nei reparti di rianimazione è occupato da pazienti che arrivano da un’area in cui vive solo il 5 per cento degli abitanti: anche per questo i medici sono preoccupati da un aumento del numero di contagiati. Finora non ci sono stati trasferimenti di pazienti dalla Lombardia ad altre regioni, ma non si può escludere che succeda nei prossimi giorni. Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha dato la disponibilità ad accoglierne negli ospedali della regione.

Secondo quanto deciso ieri tra le regioni e il governo, in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto le scuole rimarranno chiuse ancora per tutta la settimana prossima; lo stesso varrà per la provincia di Savona, in Liguria, mentre riapriranno nel resto della regione. In Piemonte resteranno chiuse solo fino a martedì compreso: negli ulteriori giorni di sospensione delle lezioni saranno effettuate delle operazioni di pulizia straordinarie. Lo stesso sarà fatto anche nelle scuole superiori di Foggia, in Puglia, che riapriranno giovedì.

Sempre nella conferenza stampa della Protezione Civile di sabato sera, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro ha detto che le persone che oggi sono malate sono state infettate prima che venissero adottate le restrizioni attualmente in vigore: ci vorrà almeno un’altra settimana per capire se siano state efficaci o meno. Secondo Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, intervistato dal Corriere della Sera, il SARS-CoV-2 è entrato e si è diffuso in Italia prima che venissero bloccati i voli dalla Cina: anche per questo non è possibile dire quanto siano state e siano efficaci le misure di contenimento, che però devono continuare.

Intanto gli Stati Uniti hanno alzato a 4 (il massimo) il livello di allerta per i viaggi nelle zone d’Italia più colpite dal coronavirus: significa in pratica che vietano agli americani di andare nelle regioni italiane con il maggior numero di contagi. Ieri nel paese c’è stato un primo morto contagiato da SARS-CoV-2, nello stato di Washington. La compagnia aerea American Airlines ha sospeso tutti i voli con l’Italia fino ad aprile.