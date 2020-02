In Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le scuole resteranno chiuse

In Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna le scuole e le università resteranno chiuse un’altra settimana – quindi dal 2 al 7 marzo – come misura precauzionale per limitare la diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2). Lo ha annunciato su Facebook il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, anticipando l’annuncio ufficiale del governo, che non è ancora arrivato. La misura era stata consigliata anche dagli scienziati dell’Istituto Superiore di Sanità.

Riapriranno invece le scuole nelle regioni dove i casi di infezione da coronavirus sono molto limitati: Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Bonaccini ha anche detto: «Fermi restando i divieti per tutte le attività che determinano significativi assembramenti di persone, si sta valutando la possibilità per le attività culturali e di spettacolo di un accesso limitato e disciplinato, tale da salvaguardare le condizioni di sicurezza sanitaria delle persone».