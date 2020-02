I sorteggi di Europa League con Inter e Roma

I sorteggi degli ottavi di finale di UEFA Europa League si terranno oggi a partire dalle 13 presso la sede svizzera della UEFA a Nyon. Ai sorteggi partecipano le sedici squadre che ieri hanno superato i sedicesimi di finale: tra queste ci sono anche le ultime due italiane rimaste, Inter e Roma, che hanno eliminato rispettivamente Ludogorets e Gent. Ci sono state diverse eliminazioni impreviste, almeno in partenza: per Arsenal, Ajax, Benfica e Porto il torneo è già terminato.

Regole dei sorteggi

Le quindici squadre qualificate sono Basilea, Copenhagen, Getafe, Inter, Istanbul Basaksehir, LASK Linz, Bayer Leverkusen, Manchester United, Olympiakos, Rangers Glasgow, Roma, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg e Wolverhampton. Ne manca ancora una, dato che ieri Salisburgo-Francorte è stata rinviata a questa sera per il brutto tempo. Non sono previste limitazioni o teste di serie: d’ora in avanti tutte le squadre ancora in corsa, anche quelle della stessa nazione, potranno incontrarsi.

Le date degli ottavi

Le partite di andata degli ottavi sono in programma giovedì 12 marzo, quelle di ritorno giovedì 19 dello stesso mese. Come nella fase a gironi e ai sedicesimi, si giocherà in due orari diversi: alle 18.55 alle 21. Il sorteggio di quarti e semifinali si terrà invece venerdì 20 marzo.

Altre informazioni sull’Europa League

I 42 club che hanno partecipato alla fase a gironi hanno ricevuto 2,92 milioni di euro dalla UEFA. Per ogni partita sono previsti dei bonus in base alle prestazioni: 570.000 euro per una vittoria e 190.000 euro per un pareggio. Le qualificate ai sedicesimi di finale hanno ricevuto un premio di 500.000 euro; a quelle che giocheranno gli ottavi spettano 1,1 milioni, mentre la qualificazione ai quarti varrà 1,5 milioni. La finale di questa edizione di Europa League si terrà il 27 maggio 2020 allo Stadion Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia.