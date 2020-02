Dove vedere i sorteggi di Europa League

I sorteggi degli ottavi di finale di UEFA Europa League si terranno oggi a partire dalle 13 presso la sede svizzera della UEFA a Nyon. Le quindici squadre qualificate sono Basilea, Copenhagen, Getafe, Inter, Istanbul Basaksehir, LASK Linz, Bayer Leverkusen, Manchester United, Olympiakos, Rangers Glasgow, Roma, Siviglia, Shakhtar Donetsk, Wolfsburg e Wolverhampton. Ne manca ancora una, dato che ieri Salisburgo-Francorte è stata rinviata a questa sera per maltempo. Qui tutte le altre cose da sapere.

Dove vedere i sorteggi

I sorteggi di Europa League con Inter e Roma verranno trasmessi in diretta streaming dal sito della UEFA, raggiungibile da qui, a partire dalle 13. In Italia verranno trasmessi in diretta in esclusiva da Sky su Sky Sport 24 (canale 200), Sky Sport Football (204) e in streaming dal sito, raggiungibile da qui.