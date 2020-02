Le ultime notizie sul coronavirus in Italia

I casi di contagi confermati del coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia sono 229, secondo gli ultimi dati comunicati lunedì dalla Protezione Civile, tutti concentrati nel Nord Italia tra Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Finora i morti accertati per coronavirus sono sette (tutti già malati e con condizioni di salute precarie). Escludendo quindi le persone morte e quella guarita – il ricercatore rimpatriato da Wuhan – gli attuali casi di persone che hanno contratto il coronavirus sono 222, di cui 101 ricoverate con sintomi, 27 in terapia intensiva e 94 in isolamento domiciliare.

Martedì è stata diffusa la notizia – non ancora confermata dalla Protezione Civile – di due nuovi contagi, uno a Firenze e uno a Palermo. A Firenze sarebbe risultato positivo al tampone per il coronavirus un imprenditore sessantenne che per lavoro ha contatti con l’Asia e che è stato trasferito nel reparto malattie infettive del Policlinico di Careggi: non è ancora chiaro dove avrebbe contratto il virus, se durante un viaggio di lavoro o da uno dei suoi dipendenti. A Palermo sarebbe invece risultata positiva una turista di Bergamo in vacanza, che ora è ricoverata all’ospedale Cervello.

Finora i due focolai individuati sono quello del lodigiano, dove si trova anche Codogno, la città in cui è stato registrato il primo caso in Italia, e quello di Vo’ Euganeo, in provincia di Padova.

Si sta ancora cercando chi sia stato il “paziente zero”, o i “pazienti zero”: informazione che potrebbe essere utile per ricostruire la diffusione del virus e contenere il numero dei contagiati. Intanto la Protezione Civile ha smentito che sia stato scoperto il collegamento tra i due focolai, come ipotizzato lunedì da alcuni giornali parlando di un uomo di sessant’anni di Albettone, nel Basso Vicentino, che era stato a Codogno, e che però è risultato negativo al tampone del coronavirus.

Lunedì è stato registrato il primo caso di cittadino italiano all’estero risultato positivo al coronavirus dopo essere stato in Italia negli ultimi giorni. Un medico italiano in vacanza a Tenerife è stato ricoverato in una clinica locale, e la notizia è stata confermata dal presidente delle Isole Canarie, Ángel Víctor Torres. C’è inoltre un caso sospetto nelle Asturie, in Spagna, che riguarderebbe una donna appena rientrata dall’Italia: in questo caso però non c’è ancora la conferma della positività.

Sono invece tornati in Italia i 40 italiani che erano stati bloccati al loro arrivo a Mauritius, l’isola africana nell’oceano Indiano. Il governo locale aveva impedito l’entrata nel paese di tutti i passeggeri italiani provenienti da Lombardia e Veneto, le zone del Nord Italia maggiormente interessate dal contagio. Il loro aereo Alitalia è atterrato a Fiumicino all’una di notte tra lunedì e martedì.

Lunedì il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato di come è stata gestita finora e di come sarà gestita in futuro l’emergenza sanitaria in Italia legata al coronavirus (SARS-CoV-2), provocando un po’ di tensione con il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.

Durante un’intervista, Conte ha detto che il governo è pronto a sottrarre alcune delle competenze che oggi sono attribuite alle Regioni in materia di Sanità nel caso in cui il sistema di coordinamento tra vari sistemi sanitari regionali si dimostrasse poco efficace. Conte aveva già criticato il fatto che le Regioni andassero «in ordine sparso», senza adottare comportamenti comuni di fronte alla diffusione del coronavirus. Conte ha anche parlato direttamente dell’ospedale di Codogno, dicendo: «C’è stata una gestione della struttura ospedaliera non del tutto propria, secondo protocolli prudenti che si raccomandano in questi casi, e questo sicuramente ha contribuito alla diffusione».

Il presidente lombardo Fontana ha criticato molto le parole di Conte, definendole «irricevibili e, per certi versi, offensive».

Intanto il governo ha già deciso alcune misure per imprese e famiglie necessarie ad affrontare l’emergenza del coronavirus. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto ministeriale per la sospensione degli adempimenti e i pagamenti dei tributi e delle ritenute fiscali per cittadini e imprese della cosiddetta “zona rossa” (la “zona rossa” include i comuni in cui non si può entrare né uscire per decisione delle autorità). Gualtieri ha annunciato anche di avere già concordato con ABI (Associazione Bancaria Italiana) la sospensione delle rate dei mutui per i residenti della stessa area. Altre misure sono in fase di studio, ha detto il governo.