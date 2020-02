Circa 70 persone su un volo Alitalia sono state bloccate al loro arrivo a Mauritius per precauzione contro il coronavirus

I casi di contagi del nuovo coronavirus in Italia sono diventati 213, tutti concentrati nel Nord Italia tra Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna, secondo quanto comunicato lunedì dalla Protezione Civile. Per quanto si sa al momento, sono più di tutti gli altri paesi del mondo ad eccezione ovviamente della Cina, dove sono circa 78mila, e alla Corea del Sud, dove sono circa 600.

Circa 70 persone che erano a bordo di un volo Alitalia proveniente da Roma sono state bloccate al loro arrivo a Mauritius, l’isola africana nell’Oceano Indiano, per precauzione contro il coronavirus (SARS-CoV-2) . Le persone bloccate provengono dalle zone del Nord Italia interessate dal contagio – i casi confermati sono oltre 200 –, e secondo Ansa è stato proposto loro di fare un periodo di quarantena oppure di tornare in Italia. Al resto dei 300 passeggeri è invece stato consentito lo sbarco, dopo alcune ore.

