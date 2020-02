I morti per il coronavirus in Italia sono quattro

I casi di contagi del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in Italia sono diventati circa 150 nel weekend, tutti concentrati nel Nord Italia tra Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige. I morti accertati sono quattro. Dell’ultimo è stata data notizia lunedì mattina dai principali giornali, che citano fonti della Regione Lombardia: è un uomo di 84 anni che era ricoverato all’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Le altre morti risalgono invece ai giorni scorsi: una donna del cremasco di 68 anni che era ricoverata nel reparto oncologia a Crema; un uomo di 78 anni di Vo’ Euganeo, in provincia di Padova; e una donna di 77 anni trovata morta in casa a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi.

L’Italia è diventata il terzo paese al mondo per casi di nuovo coronavirus confermati, superando nel giro di un giorno il Giappone, rimanendo soltanto dietro alla Corea del Sud, dove ci sono circa 800 casi, e la Cina, 78mila. I morti nel mondo per la COVID-19, la malattia causata dal coronavirus, sono oltre 2.600.

Il focolaio del nuovo coronavirus più importante scoperto finora nel Nord Italia rimane quello dell’area di Codogno, città in provincia di Lodi: lì sono stati registrati circa 110 casi. A circa 50mila persone che vivono nei comuni di Codogno, Terranova. Castiglione, Casalpusterlengo, Somaglia, San Fiorano, Bertonico, Maleo, Castelgerundo e Fombio è stato consigliato di rimanere in casa, e da sabato sera sono stati allestiti dei blocchi stradali che controllino i movimenti in entrata e in uscita.

Questi blocchi nel lodigiano sono diventati 35, pattugliati da qualche centinaio di agenti di polizia con le istruzioni, in teoria, di non fare entrare e uscire nessuno a partire dalle 17 di domenica. Nei due giorni precedenti, quando già si sapeva del focolaio, i movimenti erano stati comunque consentiti. Sono rimasti aperti anche i negozi di alimentari e di generi di prima necessità, i cui accessi in alcuni casi sono però stati regolati per evitare l’assembramento di troppe persone.

Imponenti misure restrittive sono in vigore da domenica in tutta la Lombardia: musei, cinema e teatri resteranno chiusi per una settimana; i bar dovranno tenere chiuso tra le 18 e le 6; il Duomo di Milano, la pinacoteca di Brera e la Scala resteranno chiusi.

Come in quasi tutte le altre regioni del Nord Italia, le lezioni in scuole e università saranno sospese almeno per una settimana. Domenica sono circolati molti racconti di lunghe code e resse nei supermercati della città, alcuni dei quali hanno finito parte della merce sugli scaffali. I mezzi pubblici continuano per ora a funzionare in Lombardia, anche se molte aziende hanno chiesto ai propri dipendenti di usare altri modi per raggiungere gli uffici, e in alternativa di rimanere a casa.

Sono stati allestiti blocchi stradali anche fuori dalla Lombardia: ce ne sono 8 intorno a Vo’ Euganeo, dove è stato registrato un focolaio più piccolo di Codogno – circa 20 persone contagiate – e dove le istruzioni sono di non fare entrare o uscire nessuno.

In Veneto le misure più rilevanti prese contro la diffusione del nuovo coronavirus sono state la chiusura di scuole e università e la sospensione del carnevale di Venezia, uno degli avvenimenti più importanti dell’anno, che attrae decine di migliaia di persone.

In Piemonte sono stati registrati tre casi del nuovo coronavirus: un uomo di Torino che lavora a Cesano Boscone, vicino a Milano, e una coppia di Cumiana. Tre persone cinesi residenti a Cherasco, in provincia di Cuneo, sono risultate negative ai test dopo che inizialmente erano state segnalate come possibili contagiati. Anche in Piemonte le scuole e le università saranno chiuse tutta la settimana.

Le altre regioni che hanno disposto la sospensione totale delle lezioni sono Liguria e Friuli Venezia Giulia. In tutta Italia sono state vietate a tempo indeterminato le gite e le uscite di istruzione. In tutte le regioni del Nord Italia, con formule all’incirca uguali, sono state poi vietate le manifestazioni o iniziative di aggregazione pubblica «di qualsiasi natura», sia in luoghi privati che aperti al pubblico.

Diversi concerti previsti per domenica sono già stati annullati, e sono state rinviate quattro partite del campionato di calcio di Serie A: Verona-Cagliari, Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Non c’è ancora una data per il loro recupero, ma già si sta pensando a come si farà nella prossima giornata: tra le ipotesi che stanno circolando c’è quella di disputare le partite con gli stadi chiusi, cosa che comporterebbe comunque vari problemi, se non altro per i biglietti già venduti.