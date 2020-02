Le mascherine servono a qualcosa contro il coronavirus?

Negli ultimi giorni in molti in tutta Italia hanno iniziato a indossare mascherine chirurgiche o antismog per provare a isolarsi dal nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), dopo i numerosi casi di contagio in Italia. In realtà le maschere in questione sono praticamente inefficaci contro il coronavirus: «non c’è alcuna prova che proteggano le persone non malate», ha fatto sapere ancora negli ultimi giorni l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di salute.

Le mascherine anti-smog, di quelle che negli ultimi tempi sono comparse in grandi città, riescono a bloccare batteri e smog. Non è così per i virus, che invece sono più piccoli: sono generalmente compresi tra 0,02 e 0,3 micrometri, circa 10 volte più piccoli dei batteri.

Non sono probabilmente efficaci nemmeno le cosiddette mascherine chirurgiche. Qualche tempo fa David Carrington, medico e docente della St George’s University of London, aveva spiegato a BBC News che servono a poco contro i virus perché non coprono a sufficienza il viso, non hanno filtri e lasciano gli occhi esposti: i virus che si trasmettono per via aerea possono entrare anche da lì. L’unico caso in cui possono limitare il rischio di un contagio è quello in cui una persona infetta starnutisca o tossisca vicino a voi: una mascherina può fare da semplice barriera fisica tra le vostre mucose e uno schizzo di saliva. Ma anche in un caso del genere non è detto che il virus non riesca a farsi strada.

L’OMS consiglia di usare le mascherine chirurgiche soltanto alle persone che si stanno prendendo cura di un contagiato, come medici, infermieri o persone che stanno a stretto contatto coi malati. Ovviamente, il solo uso delle mascherine non basta: «le mascherine sono efficaci soltanto se usate in combinazione col frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone o sostanze alcoliche», scrive l’OMS.

– leggi anche: Come lavarsi le mani per ridurre il rischio di infezioni

Usare mascherine chirurgiche può invece essere una buona precauzione per le persone malate (se non impediscono la respirazione) per ridurre i rischi di contaminazione, ma non è detto che evitino del tutto il contagio.