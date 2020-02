La situazione dei treni di oggi, ridotti a causa di controlli per il coronavirus

Lunedì RFI (Rete Ferroviaria Italiana) ha sospeso il traffico ferroviario tra Lodi e Piacenza, sulla linea Milano-Bologna, quella su cui erano deviati i treni ad alta velocità a seguito del deragliamento del Frecciarossa lo scorso 6 febbraio, con conseguenti grossi disagi e ritardi su molti treni regionali, Frecce e Italo. La chiusura è dovuta a un intervento sanitario alla stazione di Casalpusterlengo, uno dei comuni del lodigiano della cosiddetta “zona rossa”, dove sono stati individuati i primi casi di contagio da coronavirus (SARS-CoV-2). Anche per oggi, martedì 25 febbraio, la tratta tra Lodi e Piacenza non sarà percorribile e quindi Trenitalia ha riprogrammato il servizio.

Cosa è successo a Casalpusterlengo

La sospensione del traffico tra Lodi e Piacenza è iniziata alle 13.30 di lunedì: secondo diversi giornali l’intervento sanitario sarebbe dovuto al ricovero del capostazione di Casalpusterlengo, che si sarebbe sentito male e a cui, successivamente, sarebbe stato fatto il tampone per escludere il contagio da coronavirus.

La stazione di Casalpusterlengo, così come quella di altri comuni della “zona rossa”, era già chiusa, ma il personale era comunque presente in stazione per gestire il traffico ferroviario. Lunedì, quindi, tutti i treni alta velocità provenienti da Roma e Napoli e diretti a Milano sono stati deviati su un’altra linea che passa per Padova o Verona, mentre i regionali tra Bologna e Poggio Rusco sono stati cancellati e sostituiti con bus.

La situazione di oggi

L’emergenza sanitaria della stazione di Casalpusterlengo non è ancora stata risolta, quindi Trenitalia ha riprogrammato il servizio di oggi. I treni cancellati sono questi:

FR 9606 Napoli Centrale (5:00) – Milano Centrale (9:30) FR 9508 Roma Termini (6:10) – Milano Centrale (9:50) FR 9806 Bari Centrale (6:36) – Milano Centrale (13:25) FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) – Roma Termini (8:35) FR 9524/9526 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50) FR 9620 Roma Termini (9:20) – Milano Centrale (12:30) FA 8802 Ancona (5:20) – Milano Centrale (9:15) FA 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55)

Intanto, data la situazione complicata, Trenitalia ha attivato il numero verde 800892021 per chiedere informazioni, e ha messo a disposizione un servizio di bus sostitutivi tra Lodi e Piacenza.

