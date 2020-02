Dove chiuderanno le scuole e le università a causa del nuovo coronavirus

Nelle ultime ore diverse Regioni italiane hanno annunciato la chiusura di scuole e università come misura preventiva per evitare la diffusione del nuovo coronavirus (SARS-CoV-2), dopo la scoperta di decine di casi nel Nord Italia negli ultimi due giorni. Le Regioni che hanno deciso la chiusura sia delle scuole che delle università sono tre – Lombardia, Veneto e Piemonte –, cioè le stesse dove sono già stati riscontrati casi di contagio. Altre Regioni hanno deciso, almeno per il momento, di adottare misure meno estese.

Lombardia

Un’ordinanza della Regione ha deciso la chiusura di tutte le scuole della Lombardia, «di ogni ordine e grado», inclusi corsi professionali, master e corsi per le professioni sanitarie. Dal 24 al 29 febbraio saranno sospese anche tutte le attività didattiche nelle università lombarde, che rimarranno chiuse.

Veneto

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha annunciato la chiusura di tutte le scuole nella regione, di ogni ordine e grado, fino a domenica 1 marzo. In Veneto è stata annunciata anche la chiusura delle università per tutta la prossima settimana.

Piemonte

È stata decisa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per tutta la prossima settimana. Durante lo stesso periodo rimarranno chiuse anche tutte le università della regione. Per tutte le informazioni, questa è la pagina delle comunicazioni ufficiali.

Friuli Venezia Giulia

È stata decisa la chiusura di tutte le scuole e delle università della regione, vista «la naturale e rilevante mobilità degli studenti, soprattutto provenienti da regioni in cui si sono verificati casi di positività al virus». È stata inoltre disposta la sospensione e il rinvio di «manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico; sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura».

Emilia-Romagna

È stata decisa la chiusura di tutte le università dal lunedì 24 a sabato 29 febbraio. La decisione, ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è stata presa «vista l’alta mobilità degli studenti», in accordo con il ministero dell’Università e della Ricerca scientifica. Si sta valutando la chiusura delle scuole – che rimarranno chiuse in provincia di Piacenza fino a martedì 25 febbraio – ma per ora non è ancora decisa: qui sono disponibili le informazioni ufficiali aggiornate comunicate dalla regione.

Trentino Alto-Adige

In provincia di Trento le scuole di ogni grado rimarranno chiuse, per ora, lunedì e martedì (la maggior parte sarebbe comunque rimasta chiusa per Carnevale), ma si sta discutendo la chiusura delle università per tutta la settimana: le comunicazioni si possono consultare qui.

In provincia di Bolzano è stata disposta la chiusura degli asili nido e delle università per tutta la settimana (le altre scuole sarebbero rimaste comunque chiuse per Carnevale). Gli aggiornamenti ufficiali sono qui.

Liguria

Per tutta la prossima settimana l’Università di Genova rimarrà chiusa e tutte le attività didattiche saranno sospese: per le comunicazioni ufficiali, la pagina è questa.

